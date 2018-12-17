اليونيفيل: نفقان اكتشفا على حدود إسرائيل ينتهكان قرارا لمجلس الأمن

قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليوم، الإثنين، إن اثنين من أربعة أنفاق تم اكتشافها قرب الحدود مع إسرائيل عبرا خط ترسيم الحدود بين البلدين مما ينتهك قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2006.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها أكدت حتى الآن وجود أربعة أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي بالقرب من "الخط الأزرق"، مضيفة أن "هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد".

وتقول إسرائيل إن حزب الله حفر الأنفاق لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل بدعم من إيران.

ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد.

وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية درع الشمال لتدمير ما قالت عنه "أنفاق هجومية بناها حزب الله اللبناني".

وقالت قوات اليونيفيل في بيان "يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

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وأضافت قوة الأمم المتحدة أنها ستواصل التحقيقات الفنية وطلبت من السلطات اللبنانية "ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقًا لمسؤوليات حكومة لبنان".

وتجنبت إسرائيل وحزب الله صراعا كبيرا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 2006 على الرغم من أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا مستهدفة ما قالت إنه نقل أسلحة متطورة إلى الحزب.

وقالت إسرائيل إن الأمر متروك لليونيفيل للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحمل حكومة لبنان المسؤولية عن انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701.