مبعوث أمريكي: فكرة فرض مزيد من العقوبات على روسيا تكتسب زخماً

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قال كيرت فولكر، مبعوث الولايات المتحدة، الخاص بالصراع في أوكرانيا خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت،اليوم، الإثنين، إن حملة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب احتجازها لسفن تابعة للبحرية الأوكرانية في نوفمبر تشرين الثاني تكتسب قوة دافعة على ما يبدو.