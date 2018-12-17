قال كيرت فولكر، مبعوث الولايات المتحدة، الخاص بالصراع في أوكرانيا خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت،اليوم، الإثنين، إن حملة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب احتجازها لسفن تابعة للبحرية الأوكرانية في نوفمبر تشرين الثاني تكتسب قوة دافعة على ما يبدو.
مبعوث أمريكي: فكرة فرض مزيد من العقوبات على روسيا تكتسب زخماً
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مبعوث أمريكي: فكرة فرض مزيد من العقوبات على روسيا تكتسب زخماً
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وقال فولكر "فكرة أن من الضروري صدور رد فعل وفرض بعض العقوبات الإضافية... تكتسب على ما يبدو بعض الزخم (في أوروبا)، ولن أفاجأ أبدا إذا حدث ذلك في غضون شهر أو شهرين".
وأطلقت روسيا النار على ثلاث سفن أوكرانية واحتجزتها في مضيق كيرتش القريب من شبه جزيرة القرم في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما قالت كييف إنه ربما يكون مقدمة لغزو شامل.
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