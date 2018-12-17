رشيدة طليب ستؤدّي يمين القسم في الكونغرس الأميركي بثوب تقليدي فلسطيني

أعلنت النائبة من الحزب الديمقراطي عن ولاية مشيغين الأميركية، رشيدة طليب، إنها سترتدي ثوبا تقليدياً فلسطينيا لحضور مراسم أداء اليمين التي ستجري الشهر المقبل، أمام الكونغرس.

ونشرت طليب صورة فستانها على موقع إنستغرام الجمعة وكتبت : "إن هذا هو ما سأرتديه عندما أقسم اليمين أمام الكونغرس" وأضافت إليه وسمين باللغة الإنكليزية #هذا_لأجل_يما #ثوب_فلسطيني.