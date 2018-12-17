رشيدة طليب ستؤدّي يمين القسم في الكونغرس الأميركي بثوب تقليدي فلسطيني

أعلنت النائبة من الحزب الديمقراطي عن ولاية مشيغين الأميركية، رشيدة طليب، إنها سترتدي ثوبا تقليدياً فلسطينيا لحضور مراسم أداء اليمين التي ستجري الشهر المقبل، أمام الكونغرس.
ونشرت طليب صورة فستانها على موقع إنستغرام الجمعة وكتبت : "إن هذا هو ما سأرتديه عندما أقسم اليمين أمام الكونغرس" وأضافت إليه وسمين باللغة الإنكليزية #هذا_لأجل_يما #ثوب_فلسطيني.
ورشيدة طليب هي أول امرأة من أصل فلسطيني تصل إلى الكونغرس الأميركي، وكان لفوزها بانتخابات التجديد النصفي، التي جرت في نوفمبر الماضي، إلى جانب إلهان عمر، الصومالية الأصل، وقع كبير، لأنهما أول سيدتين تصلان إلى هذا المنصب السياسي المهم.
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ورشيدة طليب ابنه لمهاجرين فلسطينيين، ولدت عام 1976 في الولايات المتحدة، وهي كبرى أخواتها الـ 13، وكان والدها يعمل في ديترويت بولاية ميشيغان. درست المحاماة، قبل أن تنتخب في العام 2008 إلى مجلس ميشيغان التشريعي كأول مسلمة تحصل على هذا المنصب. وهي الآن أم لطفلين.