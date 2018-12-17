شاهد: ماذا قال والدا المسلح شريف شيخات مرتكب هجوم ستراسبورغ عن ابنهما

بعد القضاء على المسلح شريف شيخات الذي ارتكب الإعتداء على مدنيين في وسط مدينة ستراسبورغ في فرنسا الثلاثاء وتسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، تحدث والدا المسلح إلى القناة الفرنسية الثانية وأكد والده عبد الكريم أنه كان يجهل نوايا ابنه، مشيرا إلى أنه على علم بتأييد ابنه لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

والد شريف شيخات معروف لدى الشرطة الفرنسية بأنه من أتباع التيار السلفي، واسمه مسجل في لوائح الأمن الفرنسية للتطرف "أس" الخاصة بالمتشديين الإسلاماويين في فرنسا.

والدا شريف شيخات من أصول جزائرية وتحصلا على الجنسية الفرنسية منذ سنوات وهما مطلقان.