قال مسؤول بالبيت الأبيض، يوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أثناء قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعين بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
مسؤول في البيت الأبيض ينفي التزام ترامب لإردوغان بتسليم غولن
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مسؤول في البيت الأبيض ينفي التزام ترامب لإردوغان بتسليم غولن
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وقال المسؤول الكبير "أثناء اللقاء مع الرئيس أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين، لم يلتزم الرئيس بتسليم فتح الله غولن".
ويلقي أردوغان على غولن مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد قال سابقاً إن ترامب وإردوغان تحدثا على هامش قمة العشرين التي انعقدت سابقاً في الأرجنتين حول تسليم غولن إلى تركيا.
وأضاف أوغلو "الإدارة الأمريكية تدرس ذلك".
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