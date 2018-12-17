مسؤول في البيت الأبيض ينفي التزام ترامب لإردوغان بتسليم غولن

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قال مسؤول بالبيت الأبيض، يوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلتزم خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أثناء قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعين بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وقال المسؤول الكبير "أثناء اللقاء مع الرئيس أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين، لم يلتزم الرئيس بتسليم فتح الله غولن".