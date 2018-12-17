شخصيات سياسية بارزة في مشهد المهد الخاص بعيد الميلاد في إسبانيا

يعرض سوق عيد الميلاد في سانتا لوسيا بوسط برشلونة في إسبانيا تماثيل مصنوعة من الفخار تمثل السياسيين الدوليين. وانجذب النحاتون لصناعة تماثيل للشخصيات السياسية المغامرة والفاعلة في العالم مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والملكة إليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صوره النحاتون بشكل غير لائق.

وفي كل سنة يقوم الكتالونيون بإختيار شخصيات جديدة في مشهد المهد الخاص باحتفالات عيد الميلاد والتي ترمز عادة إلى الخصوبة ويعتقد أنها تجلب الرخاء والحظ للسنة القادمة.

اقرأ أيضا على يورونيوز: