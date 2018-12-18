450 قسا بروتستانيا وكاثوليكيا يقيمون قداسا بدون إنقطاع لوقف ترحيل عائلة أرمينية من هولندا

منذ خمسة أسابيع يتناوب قساوسة بروتستانت وكاثوليك على إقامة قداس بدون توقف بكنيسة بيثيل بمدينة لاهاي في هولندا بهدف تعطيل ومنع ترحيل عائلة أرمنية تم رفض منحها اللجوء بعد حوالي تسع سنوات من الإقامة في هولندا.

وقدمت العائلة الأرمنيية دلائل تثبت وجود خطر على حياتهم في حالة عودتها إلى وطنها، غير أن السلطات الهولندية رفضت منحها حق اللجوء. ولجأت العائلة الأرمينية إلى كنيسة بيثيل البروتستانتية للإحتماء حيث يمنع القانون الهولندي، في معظم الظروف، توقيف الخدمات الدينية والقداس.

واعتمدت الكنسية استراتيجية القداس المستمر ليل نهار للمنع مصالح الهجرة والشرطة الهولندية من دخول الكنيسة وتنفيذ إجراءات الترحيل حيث يقوم 450 قسا وراهبا بروتستانيا وكاثوليكيا من هولندا ومختلف أنحاء أوروبا باسهر على إقامة القداس بدون إنقطاع.

وقال أكسل ويك، راعي بيت إيل "هناك بالفعل أكثر من 450 من الكهنة والقساوسة والشمامسة والشيوخ من جميع أنحاء البلاد، وكل طائفة ترغب في المشاركة في التناوب لإقامة الخدمة الدينية والقداس".

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وأضاف "تلقينا المساعدة حتى من خارج هولندا وقدم البعض مواعظ باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وهذا أمر مؤثر جدًا. فكثيراً ما أشاهد قساً يسلم الخدمة إلى رجل دين آخر من طائفة أخرى والمثير للإنتباه أنه عادة لا توجد أي علاقة بينهم من حيث الطقوس".

عائلة تمرازيون المتكونة من الوالدين وأطفالهما الثلاثة البالغين من العمر 21 و19 و14 عاما غادروا أرمينيا بعد تلقيهم تهديدات بالقتل بسبب نشاط الأب السياسي.

ويجري راعي الكنيسة البروتستانتية في لاهاي بالتفاوض باسم عائلة تمرازيون مع السلطات الهولندية بهدف التوصل إلى حل خاصة عشية احتفالات عيد الميلاد.