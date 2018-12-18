اشتم جواربه فأصيب بذبحة صدرية!

رجلٌ يبلغ من العمر 37 عاما يدعي، ميل بنغ، اعتاد استنشاق رائحة جواربه المتسخة كل ليلة قبل خلوده إلى النوم، وسرعان ما تحولت هذه العادة إلى مرض عضوي نُقل على خلفيته إلى مستشفى مقاطعة فوجيان الصينية.

أصيب بينغ بآلام شديدة في الصدر وبضيق في التنفس وبسعال مستمر وحين وصل بصعوبة إلى مستشفى مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية تم تشخيص حالته بـ"الذبحة الصدرية".

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في البداية شك الأطباء في إصابة الشاب الصيني بالتهاب رئوي وبعد استمرار الفحوصات تم الكشف عن وجود عدوى فطرية خطيرة أصابت الرئتين، وحينها قرر الأطباء التعرف على عادات بينغ اليومية. واعترف بنغ للأطباء أنه أصبح مدمنا استنشاق جواربه التي يرتديها أثناء يومية الطويل. وأرجع الأطباء أسباب الإصابة إلى تأثير هذا الفطر على مناعته ولذا تطور المرض إلى الذبحة الصدرية.

وبعد فترات علاج ليست بالقصيرة أقر بينغ أمام الأطباء قائلا: "ربما الوقت قد حان لأتوقف عن استنشاق جواربي بعد ارتدائها ليوم كامل!".

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