اعتقال صومالي في إيطاليا بعد تعليقات عن شن هجوم على الفاتيكان

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قالت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين إنها اعتقلت صوماليا عمره 20 عاما للاشتباه في أنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية وهدد بتفجير كنائس في إيطاليا، من بينها كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان. وقالت الشرطة للصحفيين في مدينة باري بجنوب إيطاليا إن الرجل، ويدعى عمر محسن إبراهيم، احتجز يوم الخميس الماضي وإن قاضيا وجه له يوم الاثنين تهمتي التحريض على الإرهاب ودعم الإرهاب.

وأضافت الشرطة أن إبراهيم اعتقل بعد عملية مراقبة استمرت شهرا وكان على وشك مغادرة باري حيث كان يعمل في شركة نظافة.