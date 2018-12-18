قريباً في الأجواء... خليفة "كونكورد"

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في كل صباح، كان هديرٌ مدوٍ يتردد في جنبات مطار هيثرو البريطاني، بُعيد إعلان مغادرة الرحلة رقم BA001 المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، كان الهدير يفصح عن قوة هائلة للمحركات الأربعة التي سترتفع بها الطائرة في السماء لتعبر المحيط الأطلسي بسرعة تفوق بضعفين سرعة الصوت، لتصل إلى مطار جون كنيدي في مدة لا تتجاوز الثلاث ساعات ونصف الساعة، كان اسم هذه الطائرة "كونكورد". هذا كان زمن أمجاد "كونكورد"، إذ أحدث تصنيعها ثورة في مجال النقل الجوي. ودخلت الطائرة مجال الخدمة رسميا عام 1976، وتم تصنيعها باتفاق مشترك بين بريطانيا وفرنسا.

وتوقفت "كونكورد" عن التحليق في العام 2003، بعد أن تبيّن وجود عديد من العيوب في التصميم، وارتفاع في أسعار بطاقاتها ووجود مشكلات تقنية ظهرت مع مرور الوقت إذ تحطمت واحدة منها عام 2000 في العاصمة الفرنسية باريس بعد مغادرتها مطار "شارل دو غول" متجهة إلى نيويورك ما أدى إلى مقتل ركابها وطاقمها. لكن الآن، ومع التقدم العلمي المتسارع، ومع إمكانية إيجاد مواد أخفّ وأقوى، وفي ظل التقدم الهائل في فهم الديناميكيات الهوائية والفيزيائية للأجسام، فقد أصبح إنتاج طائرة تفوق سرعة الضوء وتمتلك معايير الأمن والسلامة مع أسعار مخفضة لبطاقاتها، مسألة واقعية، بل أصبحت على مرمى حجر.