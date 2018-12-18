استقالة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، عن استقالته اليوم، الثلاثاء، من رئاسة الحكومة، مضيفاً أنه سيتوجهه إلى الملك فيليب من أجل تسليمها.

وتمر بلجيكا في أزمة حكومية بعد استقالة أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بسبب خلاف سياسي حول إدارة الدولة، كلّل بتوقيع توقيع بلجيكا على اتفاقية الهجرة التابع للأمم المتحدة.

وجاء في تغريدة لمارتن دوبويسون نائب رئيس الشؤون السياسية في صحيفة لوسوار البلجيكية " شارل ميشال توجه "على الفور" إلى الملك لتقديم استقالته".

وسحب حزب التحالف الفلمنكي الجديد اليميني، وهو الأكبر تمثيلا في البرلمان، وزراءه من الائتلاف الحاكم في وقت سابق من هذا الشهر بعدما رفض رئيس الوزراء مطالبته بعدم التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في مدينة مراكش المغربية.

وخرج الآلاف الأسبوع الماضي في مسيرة في العاصمة البلجيكية احتجاجا على الاتفاق، بينما خرجت أيضا في وسط المدينة مسيرة مضادة نظمتها جماعات يسارية ومنظمات غير حكومية لكن لم يشارك بها سوى ألف شخص تقريبا دعما للاتفاق.