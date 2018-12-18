إعصار "فيثاي" يضرب جنوب الهند ويسفر عن مقتل شخص

ضرب إعصار "فيثاي" ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند يوم أمس الإثنين 17 ديسمبر، وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة، من اقتلاع للأشجار وضرب أعمدة الكهرباء، وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم ونقلهم إلى معسكرات للإغاثة والمدارس المحلية للاحتماء من سرعة وقوة الرياح.

وذكرت وسائل إعلام محلية ان شخصا لقي مصرعه جراء انهيار أرضي عقب هطول غزير للأمطار فى مدينة فيجاياوادا، وأنه ومن المتوقع أن يمر الإعصار والذي يتجه شمالا من خليج البنغال، عبر ساحل أندرا براديش حول كاكينادا في فترة ما بعد الظهر من الساعة 2.30 إلى الساعة 5.30 مساءً.