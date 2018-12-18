"دونالد" من أسوأ كلمات المرور في العام 2018

ووجدت الشركة ان مستخدمي الكومبيوتر، يواصلون استخدام كلمات مرور ضعيفة يسهل تخمينها لحماية معلوماتهم على الإنترنت مما يؤدي إلى خطر تعرض أي شخص للاختراق والتعرض للسرقة.

كشفت شركة "Splashdata" الأمريكية للأمن الإلكتروني ، عن كلمات المرور الأكثر استخداما خلال العام 2018 والتي يجب تجنبها، عن طريق تحليل أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على الإنترنت .

وبحسب الشركة، إن نحو 10 بالمئة من الأشخاص استخدموا واحدة من أسوأ كلمات المرور على الإطلاق، 3 بالمئة استخدموا "123456" ، وتشمل الكلمات الجديدة المدرجة ضمن القائمة "111111" وتحتل المركز السادس في القائمة، بالإضافة إلى "sunshine" التي تأتي في المركز الثامن و"princess" التي تحتل المركز الـ 11.

هذا وظهر اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد أسوأ الرموز المستخدمة خلال هذا العام، ويحتل "دونالد" المرتبة 23 ضمن القائمة.

وقال مورغان سلين، الرئيس التنفيذي لشركة "Splashdata"، "نأسف ، سيدي الرئيس، لكن هذه ليست أخبار مزيفة، إن استخدام اسمك أو أي اسم شائع لك كلمة مرور هو قرار خطير".

وتقوم الشركة كل عام بهذا التقييم، وكان العام 2018 هو العام الخامس على التوالي الذي احتفظ فيه "123456" و "pasword " بأفضل مركزين في القائمة.

وقالت الشركة ان "المستخدمين يختارون كلمات المرور البسيطة لانها أسهل في التذكر، ولكن المخاطرة هي أنه إذا تم اختراقك مرة واحدة ولم تقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك في كل مكان مباشرةً يمكن للمتسللين استخدامها للوصول إلى حساباتك الأخرى".

ونصحت "Splashdata" المستخدمين إلى ضرورة استخدام كلمات مرور قوية وصعبة التخمين، وتجنب الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يتسبب فيها الأشخاص عند الوصول إلى كلمات المرور.