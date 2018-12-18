دوي انفجارات في الحديدة باليمن في اليوم الأول للهدنة

قال سكان يمنيون إن دوي أربعة انفجارات سمع في مدينة الحديدة الساحلية في اليمن مساء الثلاثاء، اليوم الأول في وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية.

وقال أحد السكان لوكالة الأنباء رويترز إن الانفجارات بدت كقصف مدفعي، ولكن لم تتضح الجهة المسؤولة على الفور أو موقع الانفجارات بدقة.

وكان مصدر مؤيد للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد قال في وقت سابق إن اشتباكات اندلعت ليل أمس الإثنين في المدينة بعد وقت قصير من بدء سريان الهدنة فيها عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش.

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