لمَ قد تطلق علينا حضارات المستقبل اسم "إنسان الدجاج"؟

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تمكن علماء الآثار من استحضار ملامح الحضارات الغابرة من خلال الأدوات والرسوم والمنحوتات وغيرها من الأشياء التي خلّفتها تلك الحضارات، وإذا ما أفلت حضارتنا الحالية، فإن علماء الآثار سيعرّفون الحقبة التاريخية التي نعيشها بـ "عصر الدجاج"، وربما يصفون الإنسان الذي عاش فيها بـ "إنسان الدجاج"، ولكن لماذا؟ أظهرت دراسة علمية أن الدجاج المدجن يمكن أن يكون في المستقل علامة يستدلُّ بها علماء الآثار لإثبات أن الإنسان عاش في هذا المكان ذلك أن الدجاج يحمل تركيبات الزراعة الصناعية حتى في عظامه.

واستند تقرير نشره موقع "لايف ساينس" الأمريكي إلى دراسة للباحثة كاريس بينيت، وجاء فيه إن "هذه الظاهرة تعتبر نموذجا حقيقيا على تمكن الإنسان من تغيير محيطه الحيوي حتى يتلاءم مع احتياجاته الإنسانية. وبالتالي، قد تمثل حفريات عظام الدجاج عصرا جيولوجيا جديدا". وتعد الباحثة كاريس بينيت من أهم علماء الجيولوجيا في العالم، وهي مهتمة بالعثور على علامات عصر جديد محتمل في التاريخ الجيولوجي، يعرف بالأنثروبوسين. وترجع هذه التسمية إلى بداية تأثير الإنسان على الجيولوجيا والنظام البيئي لكوكب الأرض بعدة أشكال، من بينها تغير المناخ نتيجة التلوث الصناعي.