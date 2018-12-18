اليابان تستعد لمواجهة الصين وروسيا بشراء رادارات ومقاتلات الشبح

وهذه الخطط مؤشر واضح على طموح اليابان في أن تصبح قوة إقليمية في ظل ما يفرضه تعزيز الصين لقدراتها العسكرية ونهوض روسيا من ضغوط على حليفتها الولايات المتحدة.

ذكرت وثيقتان حكوميتان جديدتان في شؤون الدفاع أن اليابان ستسرع من وتيرة الإنفاق على شراء طرز متطورة من طائرات الشبح المقاتلة والصواريخ الطويلة المدى وغيرها من العتاد العسكري في الأعوام الخمس المقبلة لدعم القوات الأمريكية التي تواجه الجيش الصيني في غرب المحيط الهادي.

وجاء في برنامج دفاعي مدته عشرة أعوام اعتمدته حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الثلاثاء أن "الولايات المتحدة تظل أقوى دولة في العالم لكن هناك يظهر على السطح منافسون إقليميون وندرك أهمية المنافسة الاستراتيجية مع كل من الصين وروسيا لأنهما تتحديان النظام الإقليمي".

وذكرت الوثيقة أن الولايات المتحدة ومن بعدها الصين وكوريا الشمالية وروسيا هي أكثر البلدان تأثيرا في أحدث تخطيط عسكري لليابان.

وتنشر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، المزيد من السفن والطائرات للقيام بدوريات في المياه بالقرب من اليابان في حين لم تف كوريا الشمالية بتعهدها بتفكيك برنامجيها الصاروخي والنووي.

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وقالت روسيا يوم الاثنين إنها شيدت ثكنات جديدة للقوات على جزيرة في شمال البلاد استولت عليها اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

المزيد من مقاتلات الشبح

ذكرت خطة مشتريات عسكرية منفصلة مدتها خمسة أعوام أقرتها الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أن طوكيو تعتزم شراء 45 من طائرات إف-35 الشبح المقاتلة من شركة لوكهيد مارتن بنحو أربعة مليارات دولار إضافة إلى طلبية قائمة بالفعل لشراء 42 مقاتلة.

وتشمل الخطة الجديدة 18 طائرة من طراز إف-35 بي تعمل بنظام الإقلاع القصير والهبوط العمودي (ستوفل) بهدف نشرها على الجزر اليابانية الواقعة عند طرف بحر الصين الشرقي.

وهذه الجزر جزء من سلسلة تصل حتى الفلبين وتشير لحدود النفوذ العسكري الصيني شرقي بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وذكرت الوثيقة أن حاملتي الطائرات الهليكوبتر إزومو وكاجا التابعتين للبحرية سيجري تعديلهما بحيث تصبحان ملائمتين لعمليات طائرات إف-35 بي.

وقد تساعد طلبية طائرات إف-35 الجديدة اليابان في تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية، آبي لشراء طائرات إف-35 أثناء اجتماعهما خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في الشهر الجاري.