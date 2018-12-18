اليابان تخصص 40 مليون دولار لدعم تكنولوجيا السيارات الطائرة

وكان يوشيهيد سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قد أعلن خلال هذا الصيف أن الحكومة اليابانية ستطلق مجلسا خاصا من القطاع العام لتحديد الاستخدام العملي للسيارات الطائرة على أمل إدخال مزيد من الشركات في هذا المجال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن خطة لتخصيص نحو 40 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها لعام 2019 لدعم تكنولوجيا السيارات الطائرة، ونظمت الحكومة فريق عمل من مختلف الشركات في قطاع الطيران والسيارات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة اليابان على اللحاق بمنافسيها.

ومع وجود نماذج أولية متطورة تم اختبارها بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة والصين وأماكن أخرى، تتطلع اليابان إلى اللحاق بركب تلك البلدان.

وأوضح توموهيرو فوكوزاوا، المدير التمثيلي لشركة "كارتيفاتور" أن "بعض الأعضاء هم من شركات طيران، وبعضهم من شركة طائرات الهليكوبتر، وبعضهم من شركات السيارات، وبعضهم من شركة الطائرات بدون طيار".

وتلقت شركة "كارتيفاتور " مبلغ 375000 دولاء من شركة "Toyota Motors " للحصول على أحلامهم على الأرض، وقال فوكوزاوا إن مشروع "كارتيفاتور" يمتد إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا، مع الأخذ في الاعتبار قواعد وقواعد النقل العالمية.

يقود فوكوزاوا فريقاً من حوالي 100 متحمّس لمشروع "سيارات الطيران"، منهم بعض المتطوعين، وبعضهم يتقاضون أجورا.

وفي حين أن الهندسة المعمارية المستقبلية في طوكيو قد تبدو جاهزة لسيارات الطيران، إلا أنه يجب وضع المزيد من إجراءات السلامة قبل أن تصبح السيارات الطائرة حقيقة.

وتعتمد التصميمات الحالية للسيارات الطائرة في الغالب على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي تفتقر إلى استقرار الطائرة الشراعية في الطائرات ذات الأجنحة.

وقد يؤدي الفشل الوظيفي ليس فقط إلى وفاة ركاب السيارة الطائرة، ولكن أيضا إلى فقدان الأرواح.

ويتوقع ناقد الطيران والطيار السابق لشركة الخطوط الجوية اليابانية هيرويوكي كوباياشي وصول السيارات الطائرة، مع وجود ضوابط مناسبة في مكانها.

وقال كوباياشي "أعتقد أنه يمكن تحقيق السيارات الطائرة، لكن بالنسبة للمخاوف التي تتعلق بالسلامة، ينبغي علينا تطوير التكنولوجيا لتجنب وقوع الحوادث".