الكرملين يرفض تقريرين أمريكيين حول تدخل روسيا لدعم حملة ترامب الانتخابية

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نفى الكرملين تقريرين أمريكيين جديدين يزعمان أن روسيا استخدمت وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من خدمات الإنترنت للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة، قائلا إنهما يفتقران إلى التفاصيل ولم يوضحا كيف تدخلت الحكومة الروسية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء: "هذا لا يسبب سوى الارتباك، فهذه الادعاءات والاتهامات تفتقر إلى التفاصيل، وبعضها لا نفهمه أبدا".

وأضاف:"لا يسعني إلا أن أكرر أننا لا نوافق على هذه الادعاءات، ونعتقد أنها لا تملك أساسا من الصحة. دولة روسيا والحكومة الروسية لا علاقة لهما بأي نوع من التدخل، وبالأخص هذا النوع المبهم من التدخل الذي تم الحديث عنه".