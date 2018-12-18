مانشستر يونايتد يعلن رحيل جوزيه مورينيو

وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بأثر فوري".

وأضاف "يود النادي أن يشكر جوزيه على العمل الذي قام به خلال فترته في مانشستر يونايتد ويتمنى له النجاح في المستقبل".