صور: القبض على مشتبه به بقتل نرويجية ودنماركية في المغرب

ألقت الشرطة المغربية، الثلاثاء، القبض على رجل يشتبه في ضلوعه في قتل سائحتين إحداهما من النرويج والأخرى من الدنمارك تم العثور على جثتيهما‭‭‭‬‬‬ في جبال أطلس وعلى عنقيهما آثار جروح بالسكين، بحسب ما قالت وزارة الداخلية المغربية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم العثور على الجثتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة جبل توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا، وغالبا ما يقصدها السياح للتزلج والتسلق، وتقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش.

وما تزال السلطات المغربية تبحث عن أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في الجريمة. وكان أثر السائحتين قد فقد نهاية الأسبوع الماضي، بعدما خرجتا لممارسة رياضة التسلق عند جبل "توبقال".

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من هما الضحيتان؟

مجلة بي. تي. الدنماركية نشرت صورة لإحدى الضحيتين، وقالت إنها دنماركية واسمها لويزا لويزا فيستيرجر جيسبرسن، وأن عمرها 24 عاما.

ونشر موقع تلفزيون Nrk النرويجي صورة للضحية الثانية، وهي مارين أولاند، تبلغ من العمر 28 عاما. وأوضح أن الشابتين درستا في جامعة جنوب شرق النرويج في بلدية بو، وقررتا السفر إلى المغرب لمدة شهر للاحتفال بعيد الميلاد.