بوتين: لا مانع من ضمّ دول أخرى لمعاهدة حظر التسلح النووي

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إنه ليس هناك ما يمنع روسيا والولايات المتحدة من إجراء محادثات مع دول أخرى بشأن إمكانية ضمها إلى معاهدة لحظر التسلح المهددة بالانهيار. ومنحت الولايات المتحدة روسيا مهلة 60 يوما في وقت سابق هذا الشهر لتبرئة نفسها مما تقول واشنطن أنه انتهاكات لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي وقعتها واشنطن وموسكو أثناء الحرب الباردة. وتبقي المعاهدة الصواريخ الأمريكية والروسية متوسطة المدى خارج أوروبا.

وتحدثت واشنطن عن الانسحاب من المعاهدة ما لم تعود روسيا لما وصفته بأنه "الالتزام الكامل الذي يمكن التحقق منه"، لكن من جهتها، تنفي موسكو أي انتهاك من جانبها للمعاهدة وتتهم الولايات المتحدة بانتهاكها.