إزالة لوحة إعلانية من أشهر المراكز التجارية في باريس بسبب التمييز الجنسي

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بعد 24 ساعة من وضع هذا الإعلان على "غاليري لا فايات" الشهير في العاصمة الفرنسية، أمرت السلطات الفرنسية بإزالته لإحتوائه على إشارة للتمييز الجندري. وضع المركز التجاري الشهير مكان الإعلان صورة لقارورة عطر شهير.

هيلين بيدار، رئيسة بلدية باريس والمسؤولة عن حقوق المساواة بين النساء والرجال أثارت إشكالية الإعلان في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول للعام الجاري. للمزيد:وزيرة بلجيكية تدعو لإنشاء مراكز لاستقبال ضحايا العنف الجنسي في كل مقاطعات البلاد نشرت بيدار على حسابها الخاص بتويتر متوجهة إلى المركز التجاري قائلة: "وسط موجة الغضب التي تسبب فيها #metoo وقبيل أيام من عيد الميلاد، لم تجدوا أفضل من صورة لإمرأة بلا وجه لتضعونها على واجهة المركز التجاري؟ تفضلوا بإزالة هذا الإعلان الذي يحمل تمييزا جنسيا" فورا.