روسيا وإيران وتركيا تتفق بشأن اللجنة الدستورية لسوريا وتدعو إلى محادثات

قال وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يوم الثلاثاء إنهم يتوقعون اجتماع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستافان دي ميستورا، قال الوزراء الثلاثة إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".

ولم يشارك دي ميستورا في المؤتمر الصحفي معهم ولكنه تحدث إلى الصحافة بشكل منفرد في وقت لاحق.

وقال دي ميستورا اليوم الثلاثاء عقب المحادثات إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في "الجهود الماراثونية" لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

وأضاف أنه سيرفع تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غدا وإلى مجلس الأمن يوم الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من يناير كانون الثاني.

وقال دي ميستورا "ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه".

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