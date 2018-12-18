روسيا تنشئ ثكنات عسكرية جديدة على جزر متنازع عليها مع اليابان

قالت روسيا أمس الإثنين إنها بنت ثكنات عسكرية جديدة لإيواء قواتها على مجموعة جزر متنازع عليها قرب اليابان، وسوف تبني المزيد من المنشآت للمركبات المدرعة في خطوة من شأنها إثارة غضب طوكيو التي تريد من موسكو خفض أنشطتها العسكرية هناك.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع بأن موسكو تخطط لنقل قوات في الأسبوع المقبل إلى أربعة مجمعات سكنية على اثنتين من أربع جزر متنازع عليها تعرف في روسيا باسم "جزر كوريل الجنوبية" في روسيا، وباسم "الأراضي الشمالية" في اليابان.
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جاءت هذه الأنباء بعد أن قال الكرملين إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد يزور روسيا يوم 21 يناير كانون الثاني بعد أن كثف البلدان مساعيهما لحل النزاع الحدودي الذي حال دون توقيعهما معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
واستولت القوات السوفيتية على الجزر الأربع في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب كل من موسكو وطوكيو بالسيادة عليها. وتحدث دبلوماسيون من البلدين عن إمكانية إحياء مسودة اتفاق من العهد السوفيتي تنص على إعادة جزيرتين من الأربع في إطار اتفاق سلام.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآبي عدة اجتماعات لمحاولة إحراز تقدم، لكن التوتر لا يزال محتدما.