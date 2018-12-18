روسيا تنشئ ثكنات عسكرية جديدة على جزر متنازع عليها مع اليابان

قالت روسيا أمس الإثنين إنها بنت ثكنات عسكرية جديدة لإيواء قواتها على مجموعة جزر متنازع عليها قرب اليابان، وسوف تبني المزيد من المنشآت للمركبات المدرعة في خطوة من شأنها إثارة غضب طوكيو التي تريد من موسكو خفض أنشطتها العسكرية هناك.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع بأن موسكو تخطط لنقل قوات في الأسبوع المقبل إلى أربعة مجمعات سكنية على اثنتين من أربع جزر متنازع عليها تعرف في روسيا باسم "جزر كوريل الجنوبية" في روسيا، وباسم "الأراضي الشمالية" في اليابان.