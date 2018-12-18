العاهل السعودي يعلن عن موازنة 2019 ويعد بإصلاحات اقتصادية

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء ميزانية حجمها 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار) هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة وقال إن الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وقال الملك سلمان في كلمة بثها التلفزيون "إننا عازمون - بعون الله - على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص".
وتسعى الرياض لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين في إطار رؤية 2030 الاقتصادية التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن الشركات تضررت بشدة من زيادة الضرائب وخطوات أخرى لتقليص العجز في ميزانية الحكومة.
يذكر أن الدولار يساوي 3.7507 ريال.
محمد بن سلمان يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9% في 2019
نقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الثلاثاء إن حكومة المملكة تتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال (83.45 مليار دولار) في 2019، ارتفاعاً من 287 مليار ريال في 2018.
في السياق، توقّع بيان الموازنة السعودية أن تدر الضرائب 166 مليار ريال في 2018 مقابل توقعات مبدئية عند 142 مليار ريال.
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