العاهل السعودي يعلن عن موازنة 2019 ويعد بإصلاحات اقتصادية

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء ميزانية حجمها 1.11 تريليون ريال (295 مليار دولار) هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة وقال إن الحكومة ستمضي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وقال الملك سلمان في كلمة بثها التلفزيون "إننا عازمون - بعون الله - على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص".