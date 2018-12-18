لوكربي الاسكتلندية تحيي الذكرى الـ30 لتفجير طائرة الركاب الأمريكية

تحيي بلدة لوكربي الاسكتلندية هذا الأسبوع إحياء لذكرى مرور 30 عاما على تفجير طائرة ركاب أمريكية مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً.

وحكم على ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في الهجوم بالتعاون مع آخرين. وتم إطلاق سراح المقرحي بعد ذلك لإصابته بالسرطان.

وانفجرت الطائرة فوق لوكربي وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك يوم 21 ديسمبر كانون الأول عام 1988. وقتل كل من كان على متنها وعددهم 259 شخصا. وقتل 11 شخصا آخرين على الأرض. وكان ذلك من أعنف الهجومات التي شهدتها بريطانيا في تاريخها الحديث.

وفي عام 2003 قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن تتحمل ليبيا المسؤولية عن الهجوم ودفع تعويضات لأسر الضحايا لكنه لم يعترف بأنه شخصيا أمر به.

وكان الإفراج عن المقرحي أثار غضب عائلات الضحايا وترددت اتهامات للذين سمحوا بإخلاء سبيله بتلقِّي رشاوى من الزعيم الليبي، خصوصا بعد عودة المقرحي إلى ليبيا وظهوره أقل تضررا مما قيل عند نزوله من الطائرة في مطار طرابلس في أجواءٍ احتفالية أغضبت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد سقوط نظام القذافي، تعالت المطالب الغربية مجددا بإعادة تسليمه لبريطانيا لسجنه، لكن مسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي ردُّوا بالرفض القاطع وقالوا إن تسليم المواطنين الليبيين للمطالبين بهم في الخارج مثلما فعل القذافي ليس من شِيَمِهم .

وفي عام 2012، تدهورت صحة عبد الباسط المقرحي بشكل خطير ليتحول إلى مجرد شبح على فراش الموت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

والمقرحي من مواليد عام 1952م وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

للمزيد في يورونيوز: