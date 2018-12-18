حظيت مواضيع عديدة نشرت على الموقع الإلكتروني ليورونيوز عربي بإهتمام المتتبعين خلال العام 2018، وبنهاية السنة أردنا تسليط الضوء على المواضيع الأكثر مشاهدة والأكثر قراءة. وكان الترتيب كالتالي:
ما بين التكنولوجيا والغرابة.. أكثر 9 أخبار قراءة على يورونيوز عربي في 2018
@ Copyright :pixnio
- حذف حسابك الخاص على فيسبوك... مهمة قد تكون مستحلية
- وفاة مسافر تسببت رائحته في هبوط إضطراري لطائرة
- فيديو لبرازيلي يضرب زوجته قبل موتها يثير جدلاً واسعاً في البرازيل حول العنف الأسري
- اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان فما هو وما وظيفته؟
- الشرطة الفرنسية تعتقل سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة
- شاهد: طيار يخنق الركاب بنظام التكييف بعد رفضهم النزول من الطائرة
- تعرف على أجهزة أيفون التي ستصدر هذا الشهر وخصائصها المسربة
- رجلان يغتصبان طالبة بريطانية في محل للشيشة ببرلين
- اتهامات قطرية للسعودية بعد تقرير عن تهديد عسكري