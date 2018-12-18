ما بين التكنولوجيا والغرابة.. أكثر 9 أخبار قراءة على يورونيوز عربي في 2018

حظيت مواضيع عديدة نشرت على الموقع الإلكتروني ليورونيوز عربي بإهتمام المتتبعين خلال العام 2018، وبنهاية السنة أردنا تسليط الضوء على المواضيع الأكثر مشاهدة والأكثر قراءة. وكان الترتيب كالتالي: