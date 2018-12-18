شاهد: والد طفل يحتضر يناشد السلطات الأمريكية السماح لزوجته اليمنية بالمجيئ لوداع ابنها

ناشد والد طفل يحتضر السلطاتِ الأمريكيةَ أن ترفع حظر السفر عن زوجته اليمنية كي تتمكن رؤية ابنها للمرة الأخيرة، وقال علي حسن في مؤتمر صحافي مؤثر عقد بمدينة سكرامنتو الأمريكية "إن زوجتي تريد احتضان وتقبيل ابنها للمرة الأخيرة".

والزوجة شيماء صويلح مواطنة يمنية، ويشملها قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي لم يعد يسمح لها بدخول الولايات المتحدة منذ أن أيدت المحكمة العليا المرسوم الرئاسي الذي يشمل مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

ويعاني الطفل عبد الله الذي يبلغ من العمر عامين، من مرض نادر في الدماغ، وهو موجود منذ خمسة أشهر في مستشفى "بنيوف للأطفال" في أوكلاند. ولا يتوقع الأطباء أن يبقى الصغير على قيد الحياة. لذا تصر الأسرة على إبقائه موصولا بأجهزة الحياة كي تتمكن أمه من رؤيته للمرة الأخيرة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلق إلى الآن على طلب العائلة.

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