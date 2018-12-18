ميسي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة ويسجل رقماً قياسياً جديداً

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فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا وذلك للمرة الخامسة في مسيرته. وتفوق ميسي على النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح، وأيضاً على المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام. وفي سجّل ميسي 34 هدفاً سجّلها في 68 مباراة خلال الموسم الماضي، ويكون بذلك قد احتفظ بالجائزة التي فاز بها العام الماضي، وقبل ذلك ثلاث مرات.

وكان ميسي يتشارك صدارة الفائزة بالجائزة مع لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكنه تقدّم عليه الآن، فيما فاز كلّ منهما بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات. وقال ميسي بعد تسلمه الحذاء الذهبي في حفل أجري في مدينة برشلونة، عرين "البلاوغراونا" "... حلمت بلعب كرة القدم على صعيد احترافي وتحقيق النجاحات، أنا أحب اللعبة، لكني لم أتخيل يوما بأني سأحقق هذه الكمية من الجوائز".