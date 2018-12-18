منظمة التجارة العالمية ستحقق في شكوى قطرية ضد السعودية

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قالت منظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء إنها ستحقق في مزاعم قطر بانتهاك السعودية حقوق الملكية الفكرية رغم اعتراض المملكة التي ترى أن المنظمة لا يحق لها نظر الدعوى القطرية. ورفعت الدوحة الدعوى في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن). وسعت السعودية هذا الشهر لمنع قبول الدعوى بإبلاغها منظمة التجارة العالمية بأن دواعي الأمن القومي المرتبطة بمقاطعتها لقطر، تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر.

لكن مسؤولا تجاريا في العاصمة السويسرية جنيف قال يوم الثلاثاء إن المنظمة وافقت على "تشكيل لجنة للحكم بشأن مزاعم تقاعس السعودية عن توفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية".