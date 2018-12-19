مسؤول بارز يؤكد احتفاظ وزير خارجية لبنان جبران باسيل بمنصبه في الحكومة الجديدة

قال مسؤول لبناني كبير لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل سيحتفظ بمنصبه في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأضاف ذات المصدر أن وزير المالية علي حسن خليل من المقرر أن يحتفظ بمنصبه. كما أشار نفس المصدر إلى أن النائب ووزير التربية السابق الياس بو صعب المقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون سيتولى وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المتوقع تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وسبق وأن أعلن سياسيون إن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة مما يعزز الآمال في إنهاء سبعة أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

وتعتبر الولايات المتحدة الداعم الأكبر للجيش اللبناني إذ قدمت له أكثر من 1.5 مليار دولار منذ عام 2006 .

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