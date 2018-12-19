أمريكي حاول دفع ثمن وجبة ماكدونالدز بالماريجوانا بدلا من النقود!

شاب أمريكي وجد الحل، أو اعتقد أنه وجد الحل! حل غريب وخطر وغير قانوني وبطبيعة الحال ليس متاحاً للجميع!

في فلوريدا، أقدم أقدم شاب يبلغ من العمر 23 عاماً على طلب وجبة من مطعم ماكدونالدز وحاول الدفع بكيس من الماريوانا.

ورفض العامل في المطعم إتمام العملية، مما دفع بالشاب أندرو غالاغير للمغادرة، إلا أنه خاطر وعاد للمطعم مجدداً بعد وقت قصير. وهنا قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه بتهمة حيازة الماريوانا ووقوعه تحت تأثير المخدر أثناء القيادة.

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وكان عامل المطعم قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة مع أوصاف الشاب، لتطابق أوصاف شاب جاء إلى المطعم في وقت لاحق، فقامت الشرطة بإيقافه.

تم القبض على غالاغير الأحد صباحاً، ولم يكن واضحاً إن حاول دفع ثمن الوجبة بنفس الطريقة في المرة الثانية.