التنمر.. موضوع عمل فني يجمع بول مكارتني بإيما ستون

يشترك الفنان بول مكارتني، نجم فريق البيتلز السابق، مع إيما ستون الحائزة على جائزة أوسكار في تسجيل موسيقي لأغنيته الجديدة "من يعبأ" "هو كيرز" التي يأمل أن تلهم الصغار التصدي للتنمر.
ويظهر الثنائي وهما يرقصان ويومئان بإشارات في تصوير بالأبيض والأسود مع أشكال تشبه المهرجين تضايق ستون قبل أن تهرب مع مكارتني في سيارته.
وكان المغني وكاتب الأغاني الشهير قد انضم لمنظمة "كريتيف فيجن" غير الهادفة للربح لإطلاق حملة "#هو كيرز أي دو" المستوحاة من عبارة في أغنيته تقول "من يعبأ بك، أنا أفعل".
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وقال مكارتني على موقعه الإلكتروني: "أملي أنه إذا كان هناك أطفال يتعرضون للتنمر، وهناك بالتأكيد ... ربما باستماعهم لهذه الأغنية ومشاهدتهم للتسجيل يفكرون أن الأمر ليس بهذا السوء".
وفازت إيما ستون بجائز أوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لا لا لاند". وتظهر أغنية "هو كيرز" في ألبوم مكارتني السابع عشر للأغاني المنفردة ويحمل اسم "محطة مصر" "إيجيبت ستيشن".