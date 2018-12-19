التنمر.. موضوع عمل فني يجمع بول مكارتني بإيما ستون

يشترك الفنان بول مكارتني، نجم فريق البيتلز السابق، مع إيما ستون الحائزة على جائزة أوسكار في تسجيل موسيقي لأغنيته الجديدة "من يعبأ" "هو كيرز" التي يأمل أن تلهم الصغار التصدي للتنمر.

ويظهر الثنائي وهما يرقصان ويومئان بإشارات في تصوير بالأبيض والأسود مع أشكال تشبه المهرجين تضايق ستون قبل أن تهرب مع مكارتني في سيارته.