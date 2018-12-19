جدل واسع بشأن وفاة طفل فلسطيني في لبنان واتهامات برفض المستشفيات استقباله للعلاج

أثارت وفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات في أحد المستشفيات في منطقة طرابلس شمال لبنان، انتقادات كبيرة في لبنان وخارجه خصوصا بعد تردد أنباء عن رفض المستشفيات استقبال الطفل وتقديم العلاج له.

وفي الوقت الذي أكدت مصادر محلية أنّ عائلة الطفل التي تقيم بمخيم نهر البارد للاجئين، لم تستطع تأمين مصاريف علاج بقيمة 25 ألف دولار، أشارت مصادر أخرى أنّ إدارة المستشفى رفضت استقبال الطفل لعدم وجود أسرّة. مصادر مطلعة أكدت أنّ وزارة الصحة في لبنان فتحت تحقيقًا في الحادث، واتصلت بوكالة "الأونروا" بصفتها الجهة الراعية بتقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين في لبنان. وقد رفضت وزارة الصحة ما تمّ ترويجه عن رفض المستشفيات استقبال الطفل محمد وهبة.

من جهتها قالت عائلة الطفل إنها طلبت المساعدة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" ومؤسسة الضمان الفلسطيني ووزير الصحة اللبناني غسان حاصباني، ولكنها لم تجد آذانا صاغية. لكن وكالة "الأونروا" نفت ارتكاب أي تقصير بخصوص الوضع الصحي للطفل محمد وهبة حيث أكدت توفير تغطية طبية ومالية للطفل.