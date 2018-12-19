هل وصف جيريمي كوربين تيريزا ماي بـ"الامرأة الغبية"؟

"امرأة غبية"، هكذا فسّر قارئو الشفاه ما قاله كوربن بحق ماي، إثر جلسة أسئلة وإجابات يتوجب على القادة البريطانيين حضورها كل أربعاء.

والتقطت كاميرات التلفزيون كوربن وهو يتمتم خلال حوار حاد مع رئيس الوزراء البريطانية في البرلمان.

لغة لائقة

وكان كوربن يوجه سيلا من الأسئلة العدائية لتيريزا ماي، تتعلق بقرارها، الأسبوع الماضي، تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق "بريكست".

إثر ذلك، هز كوربن رأسه، وبدا وكأنه يتمتم "امرأة غبية"، واصفا رئيسة الوزراء.

بالمقابل، وجهت ماي حديثها للبرلمانيين بالقول: "أعتقد أن كل شخص هنا (في البرلمان)، لا سيما في الذكرى 100 لحصول النساء على حق التصويت، يجب أن يستهدف تشجيع النساء على القدوم إلى هنا، وبالتالي، يتوجب استخدام لغة لائقة".

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"أشخاص أغبياء"؟

وفي وقت لاحق اليوم، قال المتحدث باسم كوربن، إن رئيس حزب العمال لم يصف ما بأنها "امرأة غبية"، بل كان يقول "أشخاص أغبياء".

وأضاف المتحدث: "لم يقل عنها (ماي) أنها امرأة غبية، وبالتالي، لا أعتقد أن ثمة أساسا لتقديم اعتذار".

وأردف قائلا: "كما فهمت الأمر، فقد قال ’أشخاص أغبياء‘، وكان يقصد الملاحظات حول تبادل الإيماءات وما شابه ذلك، لأن كوربن لا "يملك وقتا حتى يسيء معاملة النساء".