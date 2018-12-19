إيلون ماسك يكشف عن نفق سريع فريد من نوعه مصمَّم لنظام مواصلات هايبرلووب

قام مؤسس شركتي تسلا وسبايس إكس بدعوة وسائل الإعلام لحدث نظمته شركة "THE BORING COMPANY" في كاليفورنيا للكشف عن أول نفق سريع من نوعه لنظامه فائق السرعة للمواصلات، هايبرلووب.

ويسعى ماسك للمساعدة ببناء شبكة من الأنفاق، حيث ستتمكن سيارات بدون سائق من نقل الركاب من وإلى محطات متعددة في المدن الكبيرة، حيث سيوجد في كل محطة مصعد لنقل الركاب إلى السطح، وبهذا يتم تجنب إنشاء محطات كبيرة ومكلفة.

وقال ماسك إن حفر وبناء نفق بطول ميل واحد في مدينة لوس أنجلوس يستغرق نحو عام، وهي العملية التي يحاول تسريعها بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة التي تنتجها شركة "بورينغ كومباني".

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وفي الوقت الحالي ماسك لا يملك خطة زمنية واضحة عن متى يمكن بناء مثل هذه الشبكة ولكنه يأمل أن يكون ذلك قبل أولمبياد 2028.

ومن المقرر أن تستعرض الشركة مصاعدها المستقبلية للمركبات والتي ستقوم بحمل الحافلات الكهربائية إلى الأنفاق تحت الأرض. وتتمثل الفكرة في إرسال حوامل تنقل الأشخاص عبر نظام أنابيب، باستخدام مراوح قوية بشكل أساسي أو عن طريق إنشاء مساحة مفرغة ثم استخدام نظام التعليق الكهرومغناطيسي.