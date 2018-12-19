إنفوغرافيك: القدرة الشرائية في البلدان الأوروبية..فأيها الأغنى وأيها الأفقر؟

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صدر مؤخرا تقرير عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي Eurostat يستند إلى بيانات حول القدرة الشرائية لدى مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معلومات حديثة عن إجمالي الناتج المحلي للبلاد (GDP) وعدد السكان. مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي AIC يعتبر مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي مقياساً لرفاهية الأسرة على الصعيد المادي ويعكس قدرتها الشرائية. وهو يعتمد في حسابه على عملة افتراضية تدعى PPS (معيار القدرة الشرائية)، غير مرتبطة بالعملة الحقيقية للبلد، لكنها تتيح المقارنة بين بلدان تختلف قيمة العملات فيما بينها.

في عام 2017 تفاوتت قيم مؤشر الاستهلاك الفردي الحقيقي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بين 54 بالمئة من قيمة المتوسط لكامل الاتحاد الأوروبي في بلغاريا إلى 132 بالمئة في لوكسمبورغ. ثماني عشرة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت مؤشر استهلاك فردي حقيقي أقل من القيمة المتوسطة للاتحاد الأوروبي، ثلاث عشرة دولة منها بلغ متوسط ​​حصة الفرد للاستهلاك فيها أعلى من 70 بالمئة من القيمة المتوسطة، بينما احتلت عشر دول أعضاء مراكز كانت أعلى من تلك القيمة.