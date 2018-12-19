كيمي رايكونن من بطل "فورمولا 1" إلى شاعر "هايكو"

كلمات بسيطة، وجمل مفعمة بالعفوية، وبعيدة كل البعد عن التكلف والتدبّر والحذلقة، كتبها بطل "الفورمولا ون" الفلندي كيمي رايكونن وجمعها في كتاب "وين ناو يور وردس"، ليكون أقرب ما يكون إلى شعر "هايكو".
والـ"هايكو"، شعر ياباني، مكوّن من 17 مقطعاً صوتياً، وتكتب تلك المقاطع في ثلاثة أسطر ترتبط مع بعضها البعض بخيوط المعنى وحبال الصور الحسيّة.
ويجسد هذا الشعر، شخصية سائق فيراري رايكونن، فهو قليل الكلام، لكنه يختزل في أعماقه كمّاً هائلاً من المشاعر يستطيع من خلالها إعادة صياغة العالم على نحو فريد وجذاب في آن.
ونُشِر كتاب راكونن "وين ناو يور وردس" في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتم طرح 10 آلاف نسخة في الأسواق التي ما فتأت تنتظر المزيد.
ويصف القائمون على دار النشر "أوتوسبورت" بأن الكتاب احتفالية شاعرية موجزة وغامضة تمتطي كلماتٍ جامحةٍ تعدو في فضاءات الجمال والدعة.
عائدات كتاب رايكونن سيتم التبرع بها لمنظمة غير ربحية تساعد أفراد فريق "الفورمولا ون" على استعادة حياتهم الطبيعية عندما يتعرضون لسوء في مسار حياتهم المحفوفة بالمخاطر.
ويجدر بالذكر أن كيمي رايكونن كان ولد في العام 1979 في إيسبو، فنلندا، وبدأ مشواره في عالم "الفورمولا ون" مع فريق ساوبر ثم انتقل إلى ماكلارين وبقي معه حتى 2007 لينتقل إلى فيراري ويحقق معه لقب العالم في موسمه الأول، قاد رايكونن سيارات الرالي والناسكار بين عامي 2009-2012 قبل أن يعود إلى الفورمولا 1 من بوابة فريق لوتس لموسمين، ثم انتقل إلى فيراري، وما زال يقود معه إلى اليوم.
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