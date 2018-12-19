السلطات الفرنسية تغلق مدرسة "سلفية" غير قانونية في مارسيليا

المدرسة تضم أربعين طالباً في المناطق الشمالية من مرسيليا، وتم إغلاق المدرسة بناء على طلب من السلطات المحلية في البلدة التي تقع فيها.

أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر يوم الثلاثاء 18 كانون الأول / ديسمبر إغلاق مدرسة "سرية" تنتهج النهج السلفي كما تم تصنيفها.

في حين أكد خافيير تارابوكس، المدعي العام في مرسيليا، فتح تحقيق جنائي.

وفي تصريح لقناة بي إف إم التلفزيونية المحلية قال بلانكر: "هذه مدرسة غير قانونية ولا تتوافق مع القواعد التي وضعناها منذ تموز / يوليو الماضي"، وأضاف "إن هذه المدرسة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة".

وتقع المدرسة في الحي الرابع عشر في مرسيليا، في حي كانيه الشعبي، وكانت تضم 43 طفلاً، تحت إشراف أربعة أشخاص بحسب ما قالت الشرطة.

وقد تم فحص المبنى في 4 كانون الأول / ديسمبر من قبل العديد من المؤسسات الخدمية في الدولة والتي حددت أيضاً مشاكل متعلقة بالنظافة.