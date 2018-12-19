اليونان تقرّ ميزانيتها الأولى بعد خروجها من وصاية دائنيها الصارمة

وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إن المشرعين في الائتلاف الحاكم مروا بـ"ملحمة" خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة من فترة الإنقاذ، لكنهم يستطيعون الآن التصويت لصالح "أول ميزانية ليونان حرة مرة أخرى"، بعد الخروج في آب/أغسطس من خطة إنقاذ دولية، وبرنامج إصلاح اقتصادي اتسم بتقشف كبير.

كما عبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية. وقال: "نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد ثمانية أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا"، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.