كيف تحتفل الدول الأوروبية بحلول السنة الجديدة؟... فريق تحرير يورونيوز المتعدد الجنسيات يتحدث عن ذلك

كيف تحتفل الدول الأوروبية بحلول السنة الجديدة؟ عادات قد تكون غريبة في بعض الدول ولكنها متجذرة ولها دلالة كتكسير فاكهة الرمان إلى ارتداء الملابس الداخلية الحمراء وكذلك تجنب الدواجن وحت جلد الشباب الذكور البلغاريين. طاقم تحرير شبكة يورونيوز المتعدد الجنسيات يتحدث عن عادات الإحتفال بحلو لاسنة الجديدة في بلدانهم الأصلية.

نقوم أيضا بتعليق رمانة التي تعتبر رمزا قديما للرخاء والحظ السعيد، فوق أبواب المنازل خلال عيد الميلاد. وبحلول منتصف ليلة رأس السنة الجديدة، يتم إطفاء الأنوار وإلقاء الرمان على الباب وتتناثر بذوره وهذا يعني المزيد من الحظ والصحة والسعادة والازدهار للعام المقبل.

في اليونان وقبرص، نقوم بإعداد فاسيلابيتا، كعكة تقليدية خاصة بالسنة الجديدة، وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول. يتم وضع عملة معدنية داخل الكعكة وبعد منتصف الليل نقطعها. وكل من يجد العملة يحصل على حظ جيد وعليك الاحتفاظ بها في محفظتك حتى تكون مليئة بالمال طوال العام.

المجر: نويمي مراف

تشتهر هنغاريا بأطباق تقليدية متعددة تحضر في ليلة رأس السنة الجديدة وتشمل الكعك المالح والخنزير المشوي وحساء العدس والنقانق. وخلال هذه المناسبة لا تجد أي هنغاري يتناول طبق الدواجن لأن الدجاج يُعرف بأنه "يحطم الحظ الجيد".

يتم الإحتفال بليلة رأس السنة بالأبواق قبل منتصف الليل وعندما تدق الساعة منتصف الليل يعزف النشيد الوطني على شاشة التلفزيون ويقف الجميع حول كأس من الشمبانيا نهاية العزف. ونقوم بعدها بتبادل التهاني بحلول السنة جديدة. يقوم الرئيس كذلك بإلقاء خطاب متلفز يشاهده معظم الناسثم نتصل بأحبائنا لنتمنى لهم حظًا سعيدًا للسنة القادمة.

اسكتلندا: ليندسي جونستون

تعرف ليلة رأس السنة الجديدة بإسم هوجماناي في اسكتلندا وهي مناسبة تعادل عيد الميلاد، بفضل مذهب المشيخية اصبحت المناسبة عطلة رسمية في العام 1958. لدينا حفلات ضخمة في الشوارع وأكبرها تلك التي تقام في أدنبره. بحلول منتصف الليل يمكنك الأسماك بيد من هو بجانبك وغناء قصيدة روبرت بيرنز Auld Lang Syne.

في الساعات الاولى من السنة الجديدة يمكن زيارة الأصدقاء والجيران. أول شخص يزور منزلك بعد منتصف الليل سيكون توقع للسنة المقبلة. إذا كان الرجل طويل القامة وأسمر فهذا يعني ان السنة الجديدة ستكون مليئة بالحظ سعيد، في حين إذا كانت إمرأة شقراء الشعر فذها نذير شؤم. لدى زيارة بيت أصدقائك أو جيرانك يجب عليك إحضار قطعة من الفحم معك وترديد "Lang may yer lum reek، لانغ قد يير لوم ريك" والتي تعني "أستطيع ان أقول لك بأن مدخنتك ستصدر دخانا كثيفا لمدة أطول واتمنى لك حياة طويلة وسعيدة. العادة في اسكتلندا إهداء زجاجة من الويسكي.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

في الأول من كانون الثاني/ يناير نقوم بما يسمى Loony Dook الذي يعني السباحة في بحر الشمال. هناك كذلك حدث جماعي للسباحة يقام في فيرث أوف فورث خارج أدنبره.

إيطاليا: لوكا سانتوشيا

تشمل التقاليد الإيطالية تناول العدس ونقانق لحم الخنزير الكبيرة pork sausage في منتصف الليل. ينبع هذا التقليد من العرف الروماني القديم بإعطاء حقيبة جلدية "scarsella تربط بفي الحزام وتحتوي على العدس مع الرغبة في أن يتم تحويلها إلى عملات معدنية. في الواقع ، اسم العدس مشتق من الشكل الخاص لهذه البقول، والذي يشبه عملة معدنية. الإيطاليون يرتدون أيضا ملابس داخلية الحمراء لجلب الحظ الجيد خلال السنة القادمة.

اسبانيا: رافا كاريسيدا

في "الليلة القديمة أو Nochevieja"، آخر يوم في السنة في إسبانيا ، يتم تناول 12 حبة من العنب في منتصف الليل، حبة مع كل دقة لجلب الحظ السعيد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. هذا التقليد قديم جدا، وأصوله الدقيقة قابلة للنقاش، إحدى نظرياته تعود إلى العام 1909 وتفيد بأن المزارعين في أليكانتي وجدوا أنفسهم في حصاد وفير وتوصلوا إلى هذه الطريقة المبتكرة لبيع فائض انتاجهم.

وكما هو الحال في إيطاليا، يجب ارتداء ملابس داخلية الحمراء لتعزيز محاصيل العنب ويفضل أن يعطيك إياها شخص آخر.

في هذه المناسبة يتم تناول مشروب سافا Cava، الذي يتم إنتاجه في الغالب في كاتالونيا، وهو مشروب تقليدي.

ألمانيا: ليندا فيشر

هناك شيئان مهمان تقليديًا للسنة الجديدة في ألمانيا: الرصاص والألعاب النارية. عادةً تبدأ ليلة رأس السنة بالاسترخاء، وتجتمع العائلة والأصدقاء عادة في منزل شخص واحد. وغالبا ما يأكلون الراكليت أو الفوندو "أطباق خاصة في المناطق الجلية والثلجية تصنع بالجبن واللحم الخزير المجفف". يقوم الألمان بلعب بعض الألعاب كالبنك وألعاب صالون. أبرز ما يجري في هذا المساء، صب الرصاص والألعاب النارية.

بالنسبة لصب الرصاص، يقوم المرء بتسخين ملعقة من الرصاص فوق اللهب. بمجرد أن يتحول الرصاص إلى سائل، يتم وضعه في وعاء من الماء والشكل الذي يتخذه يقرر مستقبلك. ويعني شكل النحلة، الخطر، والحصان، موقف مصيري ... تم حظر الرصاص هذا العام من طرف الإتحاد الأوروبي.

يخرج الناس للهو بالألعاب النارية التي يبلغ ثمنها حوالي 10 يورو ويمكنك بسهولة أن تنفق أكثر من 100 يورو.

من التقاليد الشائعة في ألمانيا مشاهدة فيلم كوميدي بريطاني يعود للام 1963 بعنوان "العشاء لشخص واحد"، والذي أصبح بفضل عرضه على التلفزيون الألماني والدانماركي والنمساوي والسويدي والفنلندي والنرويجي ليلة رأس السنة، البرنامج التلفزيوني الأكثر تكرارا. أنا أوصي به لأولئك الذين لا يعرفون ذلك.

الدنمارك: أولي كروجسجارد

في الدنمارك، هناك لحظتين مقدستين في ليلة رأس السنة الجديدة: الساعة 6 مساءً وفي ومنتصف الليل. تقوم الملكة بإلقاء خطابها السنوي في الساعة السادسة مساءً ويجمع الجميع أمام التلفزيون ويتم استهلاك النبيذ الفوار.

يقوم الدنماركيون بتناول وجبات متنوعة أشهرها طبق سمك القد. وفي تمام الساعة 11.40 مساءً، يجتمع الجميع تقريبًا أمام التلفاز لمشاهدة سلسلة Dinner for One بالطبع.

في الساعة 11:55 مساءً يصعد الدنماركيون فقون الكراسي لإنتظار دق أجراس المدينة والتي تبث على المباشر على التلفزيون، حينها يتم القفز من على الكرسي كرمز لدخول العام الجديد.

في اليوم التالي يتابع الدنماركيون القفز التزلجي خلال للسنة الجديدة في مجمع غارمش بارتنكيرشن، التي تنقل دائمًا على الهواء مباشرة.

بلغاريا: مايكل فيورنتينو

survaknitsa سورفاكان، هي طقوس قديمة لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حيث يصفع الأطفال ظهور أفراد عائلاتهم بعصا مزخرفة تعرف باسم survaknitsa في صباح يوم رأس السنة. ويطلق اسم Vasilovden باللغة البلغارية على عيد نهاية السنة.

العصي مصنوعة من فروع قوية ويمكن أن تختلف في الحجم. ويزين الأطفال بفخر عصي survaknitsa ببقوليات خاصة والزهور. أثناء القيام بهذا التقليد يردد الأطفال والكبار قصيدة تمنى لهم صحة جيدة في العام الجديد. ويكافأ الأطفال على هذا بالحلوى أو مبالغ صغيرة من المال.

روسيا: نايرا دافلاشيان

السنة الجديدة هي أهم عطلة في السنة في روسيا، ويحتفل بها على نطاق واسع أكثر من عيد الميلاد. تستمر عطلة نهاية السنة الجديدة في روسيا من 1 إلى 8 يناير/ كانون الثاني. فالروس لا يفضلون العمل في هذه الفترة من السنة.

عشاء رأس السنة الروسية مليء بالأطباق الغريبة مثل "الرنجة في معطف". وهو طبق من الرنجة المخللة ممزوجة بالمايونيز والبطاطا المفرومة والشمندر.

يبتهج الناس بهذه المناسبة وتسمعهم يرددون عبارة سنة جديدة سعيدة باللغة الروسية S novym godom، من نوافذهم وفي الشوارع. بعض الناس يكتبون رغباتهم على قطعة من الورق، ويحرقونها ويحرك الرماد في كوب من الشمبانيا ثم يشربه قبل أن يدق الكرملين أجراس منتصف الليل. ومن المعتاد أيضا مشاهدة خطاب بوتين خلال السنة الجديدة.

وتمشل روسيا 11 منطقة زمنية، فنظريًا يمكنك الإحتفال بهذه المناسبة 11 مرة.