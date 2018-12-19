قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تبادل السجناء اليمنيين قد يشمل ما يصل إلى 16 ألفا
وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر كانون الأول سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.
وتابع أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
روسيا وإيران وتركيا تفشل في تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتدعو إلى الحوار
العاهل السعودي يعلن عن موازنة 2019 ويعد بإصلاحات اقتصادية