اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تبادل السجناء اليمنيين قد يشمل ما يصل إلى 16 ألفا

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قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.