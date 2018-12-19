المرصد: تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 700 سجين في شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن تنظيم الدولة الإسلامية أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد، الذي يراقب الحرب ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.