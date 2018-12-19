إيطاليا تعلن التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن الميزانية والأخيرة ترفض التعليق

وقدمت إيطاليا خطة ميزانية معدلة الأسبوع الماضي خفضت فيها العجز، مما فتح الباب أمام مفاوضات مكثفة بين الجانبين.

كانت المفوضية رفضت الميزانية الإيطالية الموسعة في أكتوبر/تشرين الأول، قائلة آنذاك إنها تخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي مخالفة صريحة.

بالمقابل، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التقارير، وأن ذلك منوط باجتماع سيجري اليوم الأربعاء لمناقشة الميزانية.

وحث مصدر في مكتب رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، على الحذر، قائلا إن روما تلقت فقط تأكيدات لفظية من بروكسل.

وقال المصدر: "هناك توقعات بأن يتم عرض اقتراح الميزانية على اللجنة غدا وسيكون هذا إيجابيا لإيطاليا"، "ولكن من الضروري أن ننتظر اكتمال الإجراء من أجل النظر في الانتهاء من المفاوضات نهائيا".

وقدم قادة الحكومة الإيطالية الشعبوية في الأصل ميزانية ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي توقع عجزا يعادل 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بارتفاع قدره 1.8٪ عن هذا العام.

وجادلوا بأن إيطاليا تحتاج إلى تدابير توسعية لرفع النمو الاقتصادي المتباطئ، لكن المفوضية رفضت الخطة، قائلة إنها لن تخفض ديون إيطاليا الكبيرة، وأن هذا يعتبر انتهاك واضح للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

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وجدير بالذكر أن الدين العام الإيطالى يبلغ أكثر من 130 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى، وتعد ثانى أعلى نسبة فى منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60 بالمائة التى تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبى.