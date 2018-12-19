الماريشال تيتو يعود إلى مونتينيغرو.. حنين أم مجرد إحياء لمناسبة تاريخية؟

في ذكرى يوم تحرير بودغوريكا عاصمة مونتنيغرو يوم19 كانون الأول/ديسمبر إبان الحرب العالمية الثانية، جرى تدشين نصب لزعيم يوغسلافيا السابقة الماريشال تيتو، وذلك تعبيرا عن وفاء مونتنيغرو على مناهضة الفاشية، بحسب عمدة العاصمة إيفان فوكوفيتش. وكان تيتو ذو التوجه الشيوعي نظم المقاومة المسلحة وقادها، ضد الاحتلال الألماني والإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحرب جرى توحيد يوغسلافيا في ظل الحزب الشيوعي، وأصبح تيتو رئيسا مدى الحياة، وفي سنة 1948 انفصل الماريشال عن جوزيف ستالين وعن جميع مظاهر سيطرة الاتحاد السوفياتي على بلاده.