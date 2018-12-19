صحيفة: الصين احتجزت كندي ثالث

نقلت صحيفة ناشيونال بوست الكندية يوم الأربعاء عن وزارة الخارجية قولها إن الصين احتجزت كنديا ثالثا.

وخلال إفادة صحفية في بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ إنها لا تعلم شيئا عن هذا التقرير.

وتحتجز الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور بعد أن ألقت الشرطة الكندية القبض على المديرة المالية لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات منغ وان تشو في الأول من ديسمبر كانون الأول.

ولم تذكر الصحيفة هوية الشخص الثالث المحتجز كما لم ترد السفارة الكندية في بكين على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق على تقرير الصحيفة.

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