نتنياهو: حزب الله يمتلك "على الأكثر بضع عشرات" من الصواريخ دقيقة التوجيه

وأضاف في مؤتمر اقتصادي: "هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها كي أكشف عنها. هذه المواقع أُغلقت".

وأردف نتنياهو قائلا: "يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة".

لا تعليق من الحزب

ولم يصدر تعليق فوري من جانب حزب الله، المنظمة السياسية المسلحة المدعومة من إيران، والتي خاضت حربا مع إسرائيل عام 2006.

كما كان نتنياهو قد اتهم حزب الله بتطوير وتخزين أسلحة قادرة على استهداف البنية التحتية الأساسية لبلاده، في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحدد نتنياهو، خلال خطابه، ثلاثة مواقع قرب مطار بيروت حيث قال إن الجماعة تحول "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ موجهة بدقة.

في ذلك الوقت، رفض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الحليف السياسي لحزب الله، اتهامات إسرائيل واتهم نتنياهو بمحاولة "تبرير عدوان آخر" ضد لبنان.

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كما قال نتنياهو إن حزب الله كان يأمل في الحصول على "آلاف الصواريخ الموجهة بدقة (لكن) لديهم، على الأكثر، بضع عشرات".

وفي 20 سبتمبر/أيلول، قال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، إن مجموعته حصلت على "صواريخ دقيقة وغير دقيقة"، على الرغم من الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا.

وهاجمت اسرائيل عمليات نقل أسلحة مشتبه بها الى الجماعة الشيعية عبر سوريا المجاورة.