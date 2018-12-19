جنوب أفريقيا تصدر أمرا باعتقال زوجة رئيس زيمبابوي السابق والسبب...

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أفاد متحدث باسم شرطة جنوب أفريقيا بأنه تم إصدار أمر بالقبض على سيدة زيمبابوي الأولى السابقة غريس موغابي، للاشتباه في ضلوعها في هجوم في حي راق في جوهانسبرغ العام الماضي. وبعد الكشف عن الاعتداء المزعوم بسلك كهربي، في أغسطس آب 2017 منحت حكومة جنوب أفريقيا غريس موغابي حصانة دبلوماسية.

لكن محكمة أسقطت الحصانة هذا العام، بعد أن طعنت الضحية المزعومة وهي العارضة غابرييلا إنجيلز في الحكم. وذكر فيشنو نايدو المتحدث باسم الشرطة قائلا: "بوسعي تأكيد إصدار أمر اعتقال غريس موغابي يوم الخميس الماضي"، وأضاف أن الشرطة تسعى إلى الحصول على مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتنفيذ الأمر. ولم يرد تعقيب من السيدة موغابي أو من السلطات في هاراري.