جنوب أفريقيا تصدر أمرا باعتقال زوجة رئيس زيمبابوي السابق والسبب...

أفاد متحدث باسم شرطة جنوب أفريقيا بأنه تم إصدار أمر بالقبض على سيدة زيمبابوي الأولى السابقة غريس موغابي، للاشتباه في ضلوعها في هجوم في حي راق في جوهانسبرغ العام الماضي.
وبعد الكشف عن الاعتداء المزعوم بسلك كهربي، في أغسطس آب 2017 منحت حكومة جنوب أفريقيا غريس موغابي حصانة دبلوماسية.
لكن محكمة أسقطت الحصانة هذا العام، بعد أن طعنت الضحية المزعومة وهي العارضة غابرييلا إنجيلز في الحكم. وذكر فيشنو نايدو المتحدث باسم الشرطة قائلا: "بوسعي تأكيد إصدار أمر اعتقال غريس موغابي يوم الخميس الماضي"، وأضاف أن الشرطة تسعى إلى الحصول على مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لتنفيذ الأمر. ولم يرد تعقيب من السيدة موغابي أو من السلطات في هاراري.
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وحين وقع الحادث في فندق فخم في حي ساندتون في جوهانسبرغ، كان ينظر إلى السيدة موغابي كخليفة محتملة لزوجها روبرت البالغ من العمر 94 عاما، الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 حتى أطاح به انقلاب أواخر العام الماضي.
ونفت غريس مهاجمة إنجيلز بالسلك الكهربي، وقالت إن إنجليز "المخمورة مضطربة العقل" هاجمتها بسكين، بعد أن ذهبت العارضة لمقابلة أبناء موغابي في الفندق. ووصفت جماعة أفريفورم للمحاماة التي تمثل إنجيلز نفي موغابي بأنه كذبة. وتوارت موغابي عن الأضواء منذ الإطاحة بزوجها في نوفمبر تشرين الثاني 2017.