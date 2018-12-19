السودان: احتجاجات في عطبرة بسبب ارتفاع الأسعار وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال

مواجهات وأعمال عنف في مدينة عطبرة السودانية إثر احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار. وقد تطورت هذه الاحتجاجات إلى إحراق مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينة عطبرة بحسب ما ذكره حاكم ولاية نهر النيل بالسودان يقول لإحدى القنوات المحلية في السودان. وقد تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة بسبب تدهور الوضع الأمني و فُرض حظرللتجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بحسب مصدر مسؤول.