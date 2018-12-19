مواجهات وأعمال عنف في مدينة عطبرة السودانية إثر احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار. وقد تطورت هذه الاحتجاجات إلى إحراق مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينة عطبرة بحسب ما ذكره حاكم ولاية نهر النيل بالسودان يقول لإحدى القنوات المحلية في السودان. وقد تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة بسبب تدهور الوضع الأمني و فُرض حظرللتجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بحسب مصدر مسؤول.
السودان: احتجاجات في عطبرة بسبب ارتفاع الأسعار وفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال
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وكان المتظاهرون قد رفعوا شعارات تندد بالحكومة التس وصفهعا بعضهم بأنها حكومة الحرامية.
وقد امتدت المظاهرات لتشمل ولاية شمال كردفان، وبورتسودان في ولاية البحر الأحمر حيث يتواجد الرئيس عمر حسن البشير في زيارة للمدينة.
ويعاني السودانيون من أوضاع معيشية صعبة حيث شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى شحا في الخبز وارتفاع أسعاره إن وُجد. وقد ذكرت مصادر إعلامية أنه تم نشر القوات الأمنية في المواقع الاستراتيجية تحسبا لأي طارئ.