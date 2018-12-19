عاصفة انتقادات بسبب ملصق يصور امرأة عارية في النمسا

يرزح اتحاد التزلج النمساوي تحت نيران اتهامات بالعنصرية الجنسية ضد النساء على خلفية الاستعانة بملصق دعائي للسباقات المقبلة عبارة عن لوحة تمثل امرأة عارية تتزلج.

وسرعان ما أشعلت هذه الخطوة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار تصويره اللوحة "الجنسي" للرياضيات الإناث غضب رواد هذه المواقع.

وتقود حملة الاتهامات هذه ضد الملصق على تويتر، المتزلجة الأولمبية النمساوية السابقة نيكولا فيردينغ.

ودفعت مزاعم متعددة من قبل رياضيين تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل مدربي التزلج النمساويين إلى إجراء تحقيقات هذا العام، بعد اكتشاف أن فيردنيغ قد تعرضت للاغتصاب في سن السادسة عشرة.

وقال اتحاد التزلج النمساوي إنه لن يزيل الملصقات ما لم يوافق على ذلك كريستيان لودفيج أتيرسي، وهو الفنان صاحب العمل الفني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية DPA.

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وقد رسم أتيرسي مواد ترويجية مماثلة لسباقات التزلج في السنوات الأخيرة، ويبلغ من العمر 78 عاماً وهو فنان أوروبي معروف.

ونقلت صحيفة دير النمساوية أن أتيرسي دافع عن تصميمه، قائلاً إنه يعتبره "عملاً فنياً للجمهور، حيث تظهر قوة واستقلالية وثقة المرأة بنفسها بشكل إيجابي".

و سيستضيف منتجع Semmering النمساوي سباق التزلج المتعرج للسيدات والتزلج المتعرج الطويل في 28-29 ديسمبر، وبحسب صحيفة دير فإن المنتجع قال في بيان إنه يأسف لأي أذى من الممكن أن يكون الملصق قد تسبب به لأحد.